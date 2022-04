Aniversariante do dia, Rainha Elizabeth II aparece em foto inédita e ganha boneca Barbie em sua homenagem

21/04/2022 | 15:10



Chegou o grande dia! Nesta quinta-feira, dia 21, a Rainha Elizabeth II está completando 96 anos de idade, e com isso, o Reino Unido está todo em festa!

Às vésperas de seu aniversário, o Instagram da Família Real publicou uma foto inédita da monarca ao lado de dois pôneis. Na legenda, estava escrito:

Com o aniversário de 96 anos da Rainha amanhã, o Royal Windsor Horse Show divulgou uma nova fotografia de Vossa Majestade com dois de seus pôneis, Bybeck Katie e Bybeck Nightingale. Tiradas no mês passado nas terras do Castelo de Windsor, a foto é a quarta de uma série divulgada. Feito pela primeira vez em 1943, a Rainha esteve presente em cada Royal Windsor Horse Show feito.

E não parou por aí: a Mattel também aproveitou a data especial para lançar nada menos que uma boneca Barbie inspirada na Rainha! chique demais, né? A novidade foi compartilhada no Instagram oficial da Barbie:

Com 70 anos de serviço, a Rainha Elizabeth II agora se torna a Monarca britânica com mais tempo de serviço, e a primeira a celebrar um Jubileu de Platina. A Barbie celebra a ocasião marcante com uma boneca inspirada na Rainha, vestida vestida com um elegante vestido de marfim, uma faixa azul com decorações de ordem, e uma coroa para completar seu look real.