Correção: De olho no Palmeiras, Corinthians faz treinos em Londrina e São Paulo

21/04/2022 | 15:00



O texto enviado anteriormente tem um erro no primeiro parágrafo. O Corinthians empatou com a Portuguesa-RJ, não com o Londrina.

Após o empate por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, no Estádio do Café, o Corinthians fez um trabalho duplo nesta quinta-feira, visando o duelo contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 19h, na Arena Barueri. Os jogadores que foram relacionados para o jogo da Copa do Brasil, mas não entraram em campo ou participaram de apenas 45 minutos, fizeram uma atividade no CT do Londrina. Já os atletas que permaneceram em São Paulo estiveram no CT Dr Joaquim Grava.

Dentre os jogadores que treinaram em São Paulo estavam o volante Paulinho, o meia Renato Augusto, além dos atacantes Willian e Róger Guedes, todos poupados devido à sequência difícil da equipe na temporada, com Palmeiras no sábado, e Boca Juniors, pela Libertadores, na terça-feira.

Já em Londrina, os atletas fizeram um aquecimento no gramado e, na sequência, o técnico Vítor Pereira comandou uma atividade de posse de bola com movimentos ofensivos, além de um treino em campo reduzido.

A expectativa é que Vítor Pereira use força máxima no clássico. A provável escalação é formada por Cássio; Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon, Paulinho e Renato Augusto; Róger Guedes e Júnior Moraes.

Com 100% de aproveitamento, o Corinthians é o atual líder do Brasileirão. Além do time paulista, apenas o Atlético Mineiro venceu todos os jogos que disputou até o momento.

INGRESSOS CONTRA O BOCA - Em reunião realizada no Parque São Jorge, na manhã desta quinta-feira, dirigentes de Corinthians e Boca Juniors definiram que cada clube terá 2.500 ingressos como visitante para os duelos da primeira fase da Copa Libertadores da América.

Com isso, o Boca Juniors terá direito a colocar 2.500 torcedores nesta terça-feira, na Neo Química Arena. O Corinthians terá o direito de colocar o mesmo número de pessoas na La Bombonera, no duelo do dia 17 de maio, pela quinta rodada.