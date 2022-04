Fed de Chicago anuncia aposentadoria do presidente Charles Evans em 2023

21/04/2022 | 14:16



O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago anunciou, nesta quinta-feira, 21, que o presidente da distrital, Charles Evans, irá se aposentar no início de 2023. O dirigente passou a integrar o Fed de Chicago em 1991 e ocupa o atual cargo desde setembro de 2007, destaca comunicado. Antes, foi diretor de pesquisa e vice-presidente sênior na instituição.

Em nota, Evans diz ter sido uma honra ocupar o cargo de presidente do Fed de Chicago e membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) por 14 anos. "Tive o privilégio de trabalhar com colegas talentosos, dedicados e orientados para a missão que estão singularmente focados em servir ao interesse público, ao Sétimo Distrito e à nossa nação. Estou imensamente orgulhoso do trabalho que nosso banco realizou."