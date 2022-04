Rodrigo Garcia nomeia novos secretários para governo de SP

21/04/2022 | 13:28



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), nomeou novos secretários para as pastas de Desenvolvimento Social, Governo, Infraestrutura e Meio Ambiente e Esportes. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 21, têm efeito imediato, informa o governo em nota.

A Secretaria de Desenvolvimento Social passará a ser comandada pela professora de gestão pública e administradoras Laura Muller Machado.

O engenheiro civil Marcos Penido assume a Secretaria de Governo e será substituído pelo arquiteto e urbanista e ex-deputado federal Fernando Chucre na pasta de Infraestrutura e Meio Ambiente.

A Secretaria de Esportes será liderada pelo ex-secretário de Esportes da Prefeitura de São Paulo Thiago Martim Milhim.

Também como parte da reorganização do primeiro escalão do governo, o economista Felipe Salto foi anunciado como secretário de Fazenda e Planejamento no início desta semana.