Xi Jinping diz que China gostaria de propor 'uma iniciativa de segurança global'

21/04/2022 | 12:57



O presidente da China, Xi Jinping, afirmou na quarta-feira, 20, que "para promover a segurança no mundo", a China gostaria de propor "uma iniciativa de segurança global". "É importante nos manter compromissados com uma segurança sustentável para trabalharmos juntos para respeitar a soberania de territórios", destacou, durante um discurso em vídeo no Fórum anual Boao Ásia.

Segundo o líder, no mundo de hoje, qualquer unilateralismo e egoísmo extremos não funcionam.

"Devemos aderir a uma solução pacífica para diferenças em disputas entre países a partir do diálogo. Segurança é precondição para o desenvolvimento e a segurança indivisível", disse ele.