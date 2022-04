Manchester United anuncia Erik Ten Hag como treinador para a próxima temporada

21/04/2022 | 12:07



O Manchester United anunciou nesta quinta-feira a contratação de Erik Ten Hag como novo treinador. Atual comandante do Ajax, o técnico holandês começa a trabalhar no time de Old Trafford assim que a atual temporada terminar, com contrato válido até junho de 2025 e possibilidade de prorrogação por mais um ano, conforme informou o clube.

Assim, Ralf Rangnick, que assumiu o cargo interinamente após a demissão de Gunnar Solskjaer, se despede do comando no dia 22 de maio, quando o United encerra a frustrante temporada em jogo contra o Crystal Palace, pela última rodada do Inglês.

Após um início animador com o retorno do ídolo Cristiano Ronaldo em agosto do ano passado, o time não passou das oitavas da Liga dos Campeões e amargou goleadas em clássicos contra Manchester City e Liverpool. Na reta final da liga nacional, ainda briga por uma vaga no G-4.

A chegada de Erik Ten Hag renova as esperanças dos torcedores. O treinador conquistou bastante reconhecimento durante seus anos de trabalho no Ajax, clube pelo qual busca o tricampeonato holandês nesta temporada. Restam cinco rodadas para o fim da competição e a equipe de Amsterdã está na liderança, com 72 pontos, quatro a mais que o vice-líder PSV.

"Será difícil deixar o Ajax após esses anos incríveis. Posso garantir aos nossos torcedores meu total comprometimento e foco em levar esta temporada a uma conclusão bem-sucedida antes de me mudar para o United", afirmou o holandês. "Estou muito entusiasmado com o desafio que temos pela frente. Conheço a história deste grande clube e a paixão dos torcedores, e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipe capaz de entregar o sucesso merecido", completou.

Ex-zagueiro, Ten Hag só atuou no futebol holandês e passou a maior parte da carreira de jogador vestindo a camisa do FC Twente, mesmo time em que teve as primeiras experiências como técnico, comandando equipes das categorias de base e trabalhando como auxiliar. Chegou a ser treinador do time B do Bayern de Munique antes de voltar à Holanda e assumir o Utrecht. Em 2017, chegou ao Ajax.