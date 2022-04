Confiança do consumidor na zona do euro tem avanço inesperado em abril

21/04/2022 | 11:19



O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu de -18,7 em março para -16,9 em abril, interrompendo uma sequência de seis quedas consecutivas, de acordo com pesquisa preliminar divulgada nesta quinta-feira, 21, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo do indicador a -20 neste mês.

Apesar do avanço em abril, o índice continua bem abaixo de sua média de longo prazo.