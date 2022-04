Alec Baldwin é exonerado das investigações do tiro acidental que matou diretora de fotografia

21/04/2022 | 11:10



A tragédia envolvendo Alec Baldwin aconteceu no dia 21 de outubro de 2021 e ganhou repercussão mundial. Durante as gravações do filme Rush, que aconteciam em Novo México, nos Estados Unidos, o ator disparou acidentalmente uma arma que estava sendo usada em cena e acabou atingindo o diretor Joel Souza e a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Segundo o depoimento de Souza, o astro estava ensaiando a cena com o revólver apontado para a câmera quando disparou. No momento do acidente, Joel e Halyna estavam arrumando o ângulo e Alec sentando em um banco de madeira voltado para a equipe. De acordo com a revista norte-americana Variety, Joel disse aos investigadores que ouviu um chicote e depois um estalo alto e lembrou que após ser atingida, Halyna gritou que não estava conseguindo sentir as pernas enquanto sangrava no chão. Halyna não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta. Desde então, o ator vem enfrentando diversos processos da família da moça e passado por um período difícil. No entanto, na última quarta-feira, dia 20, Alec revelou que foi exonerado das investigações do caso.

Somos gratos ao Escritório de Saúde e Segurança Ocupacional do Novo México por investigar este assunto. Apreciamos que o relatório exonere o Sr. Baldwin, deixando claro que ele acreditava que a arma continha apenas munições falsas. Além disso, o relatório reconhece que a autoridade do Sr. Baldwin na produção foi limitada à aprovação de mudanças de roteiro e elenco criativo. O Sr. Baldwin não tinha autoridade sobre os assuntos que foram objeto das constatações de violações, e estamos satisfeitos que os funcionários do Novo México tenham esclarecido essas questões críticas. Estamos confiantes de que os indivíduos identificados no relatório serão responsabilizados por esta tragédia, dizia o comunicado.