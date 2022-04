Esperando um filho com Rihanna, A$AP Rocky paga fiança de dois milhões após prisão por suposto tiroteio

21/04/2022 | 11:10



Alguns famosos não ficam nas luzes dos holofotes apenas por terem uma carreira de sucesso, não. Em certas ocasiões, as polêmicas nas quais se envolvem fazem com que eles também ganhem as manchetes dos veículos, como quando são fichados pela polícia. A$AP Rocky, por exemplo, foi flagrado deixando a sede da Polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quarta-feira, dia 20.

Esperando um filho com Rihanna, o rapper havia sido preso por suposto envolvimento em tiroteio. No entanto, de acordo com o TMZ, o artista já está em casa após pagar a fiança de 550 mil dólares, cerca de dois milhões e quinhentos reais.

A prisão se deu por conta do episódio que aconteceu em 6 de novembro de 2021, onde uma vítima teria alegado que A$AP atirou de três a quatro vezes, pegando a mão esquerda de raspão. Segundo a NBC News, o local do tiroteio não foi divulgado, mas há suspeitas de que seria na região de Long Beach, na Califórnia.

Eita!