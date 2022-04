Acelerador de internet: confira truques para melhorar a navegação no celular

Bianca Bellucci

Do 33Giga



21/04/2022 | 10:55



A qualidade da internet brasileira, comprovadamente, não é nenhuma maravilha. Um levantamento feito com 241 países mostrou que a nação ocupa a 85ª colocação, com média de 6,4 Mbps. O estudo realizado pela Akamai, empresa especializada em serviços do tipo CDN (sigla em inglês para Redes de Distribuição de Conteúdo da Internet), aponta que a média global é 7 Mbps.

Como não é possível melhorar a velocidade da conexão, os usuários podem usar alguns truques que prometem ser como um acelerador de internet. Eles visam aprimorar a recepção do sinal e tornar a experiência de uso mais efetiva. A seguir, veja como sofrer menos com seu smartphone ao acessar as redes móveis.

UC Browser

Este navegador para Android e iOS promete economizar os planos de dados do usuário. Isso porque, ao acessar um site, o aplicativo perguntará se você deseja rodar uma versão mais leve da página. Se quiser, acesse as configurações e habilite a função dedicada para que as páginas consumam menos. Outro recurso interessante é a opção de salvar arquivos na nuvem do UC Browser. Veja aqui um review completo do app.

Samsung Max

O antigo acelerador de internet para Android chamado de Opera Max agora é Samsung Max. Na prática, o aplicativo continua com as mesmas funções. Ele reduz o consumo de dados do smartphone durante o acesso à web, compactando vídeos e fotos dos apps que são compatíveis com o programa. Outra função interessante é a de poder bloquear programas que usem dados sem permissão ou fiquem rodando em segundo plano. Clique aqui para baixá-lo. Vale ressaltar que, embora leve o nome da empresa sul-coreana, é compatível com diferentes marcas

Versões Lite

As versões leves dos aplicativos têm o objetivo de não sugar tanto os recursos dos smartphones básicos e funcionar melhor em conexões de baixa velocidade. Chamados também de lite ou light, estes programas permitem que você continue usando seu celular mesmo que esteja velhinho ou sua internet fraca. Entre as opções de acelerador de conexão disponíveis para Android e iOS estão Facebook, Messenger e Photoshop. Clique aqui para conferir.

Use apenas uma conexão

É comum, durante o deslocamento, o sinal do smartphone variar de 4G para 3G. Para que não haja mudanças de velocidade, é possível forçar o Android a só utilizar uma das redes. Digite *#*#4636#*#* no discador. Automaticamente, um menu aparecerá na tela. Clique em “Informações do telefone” e vá até o item “Definir tipo de rede preferida”. Escolha “WCDMA only” para 3G ou “LTE only” para 4G.