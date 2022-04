Inscrições para o 'BBB 23' encerram em menos de 24 horas na 1ª chamada

21/04/2022 | 10:25



Mesmo antes do fim do programa BBB 22, as inscrições para a próxima edição do maior reality show do País já foram abertas na quarta-feira, 20. No entanto, menos de 24 horas depois, já não era mais possível se inscrever.

Como as vagas são limitadas, é comum que a produção do programa libere as inscrições em períodos curtos. Como ocorreu em outros anos, há possibilidade de reabertura a qualquer momento.

Se você quer concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão, é importante ficar atento. Na primeira etapa do processo seletivo, quando as inscrições abrirem novamente, é preciso acessar o site e escolher região onde mora ou nasceu.

Em seguida, você terá que responder a um questionário com 90 questões, informando muitas coisas sobre a sua vida. Importante ressaltar que nessa parte há necessidade de enviar fotos e vídeos.

Os selecionados participarão de uma entrevista virtual. Segundo a Rede Globo, o primeiro contato é feito por e-mail e o candidato deve se atentar ao domínio do endereço que será @redeglobo.com.br.

Em seguida, a produção vai ligar para o telefone informado durante a inscrição para confirmar o recebimento do e-mail.

Esse processo é para a seleção de participantes anônimos, também conhecidos como "pipocas".

Ainda não há confirmação da participação dos "camarotes", porém o processo ocorre de maneira separada.

O BBB 23 ainda não tem data de estreia.