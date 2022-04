Marangoni tem lista de dobradas extensa

Da Redação



21/04/2022 | 09:51



Na disputa por uma vaga na Câmara Federal, o ex-secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo Fernando Marangoni (União Brasil) deverá mesmo fazer a principal dobrada com a primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), que busca assento na Assembleia. Marangoni, entretanto, não descarta dividir palanque com outros políticos do Grande ABC, casos dos também deputados estaduais Thiago Auricchio (PL – São Caetano) e Márcio da Farmácia (Podemos – Diadema), e até mesmo a deputada por São Bernardo Carla Morando (PSDB), todos buscando reeleição. Ao Diário, Marangoni já afirmou que contará com o apoio do Paço andreense para tentar garantir vaga como deputado federal.

Bastidores



Na lembrança

Em entrevista ao portal UOL, o ex-ministro da Saúde Nelson Teich, conhecido por ter deixado a pasta após apenas 29 dias, citou o nome de Arthur Chioro como um dos bons ministros que passaram pela pasta. Na região, Chioro foi secretário de Saúde na gestão do ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT). Neste ano, o chefe do Executivo de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), chegou a sondar Chioro para assumir a pasta de Saúde da cidade. Nada feito.

Perdido nas redes

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), parece outro político após quase ter sofrido cassação no ano passado. Ao menos nas redes sociais, Claudinho está muito ativo, tão ativo que algumas pessoas chegaram a reclamar do número de mensagens que recebem em um aplicativo. Desde sexta-feira, por exemplo, o prefeito já enviou cerca de 11 vídeos por meio deste aplicativo.

Chacota

Vereador em Santo André e pré-candidato a deputado estadual, Ricardo Alvarez (Psol) caçoou do ex-juiz e ex-ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro (PL) Sergio Moro (União Brasil), que. em entrevista ao canal CNN, cometeu nova gafe ao falar “rebervera”, quando o correto seria reverbera. “O panaca que só dá bola fora criou um novo verbete”, disse o parlamentar.