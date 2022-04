Nome da filha de Nick Jonas e Priyanka Chopra é revelado

21/04/2022 | 09:11



Como diriam os Jonas Brothers: Oh, this is an SOS! Três meses após o nascimento da primeira filha de Nick Jonas e Priyanka Chopra, o TMZ conseguiu dar aquelas bisbilhotada na certidão de nascimento da herdeira e descobriu o seu nome: Malti Marie.

Em janeiro deste ano, o casal surpreendeu a todos com o anúncio de que a família iria aumentar. Malti nasceu em um hospital em San Diego, nos Estados Unidos, às 20h, por meio de barriga de aluguel.

Ainda segundo o veículo norte-americano, o nome é de origem sânscrita e significa pequena flor perfumada ou luar. Fofo, né?!

Nós estamos muito felizes em confirmar que celebramos a chegada de um bebê por meio de uma barriga de aluguel. Pedimos respeitosamente por nossa privacidade em um momento especial, em que estamos focando na nossa família. Obrigado, escreveu Nick, na ocasião.

Até o momento, os pombinhos não mostraram o rostinho da filha. Tem mais alguém curioso por aí?!