Filho de Pedro Scooby pede para não eliminarem o pai no BBB22: Gente, não votem no meu pai

21/04/2022 | 09:11



Multirão em peso! Perto da final e emparedado, Pedro Scooby está precisando de toda ajuda que conseguir. E, quem apareceu para salvar a pátria - e o pai - foi Dom, filho mais velho do surfista com Luana Piovani. A atriz usou seus Stories para pedir a permanência do ex-marido no BBB22 e aproveitou para deixar o garoto falar com os seus seguidores:

- Estava fazendo uma oração pra Deus ajudar meu pai pra ele não sair do Big Brother.

- Ele acabou de saber que o pai está no paredão e que ele pode sair. E você quer que ele saia?, questionou Luana.

Sem pensar duas vezes, Dom pediu aos fãs de Scooby que deixassem o pai ficar no reality:

- Não! Quero que meu pai fique! Gente, não votem