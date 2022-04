Novo filme com Sandra Bullock e Channing Tatum, Cidade Perdida entrega tudo nos quesitos comédia e ação

21/04/2022 | 09:10



Sandra Bullock e Channing Tatum embarcam em uma perigosa caça ao tesouro em Cidade Perdida, que estreia dia 21 de abril nos cinemas. O filme consegue misturar os gêneros aventura, ação e comédia romântica, ao mesmo tempo que navega no charme de seus atores e nas cenas muito bem coreografadas sem perder a piada. Os protagonistas possuem uma excelente química e humor parecido, tendo sucesso em arrancar gargalhadas dos espectadores com diálogos impagáveis.

Na trama, a brilhante porém reclusa autora Loretta Sage escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan, que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico, para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente.

Para provar que é possível ser um herói na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo tesouro, antes que seja perdido para sempre.

Apesar de ser uma produção com história previsível, os roteiristas conseguem inovar ao brincar com clichês e estereótipos do gênero de comédia de ação ao longo de suas quase duas horas de duração. Enquanto Bullock canaliza suas habilidades cômicas sem medo de parecer boba ao trazer uma personagem neurótica e nada aventureira, Tatum traz o tom pastelão com sua interpretação do musculoso e pouco inteligente, Alan. No longa, os papéis são invertidos e ele acaba se tornando uma donzela em perigo. Já Loretta, se mostra sempre astuta, descolada e destemida.

Além da incônica dupla, o filme traz Daniel Radcliffe provando ser um ator eclético ao se afastar da imagem de Harry Potter para mergulhar no papel de um maquiavélico e excêntrico vilão. Brad Pitt faz uma participação especial curta, porém memorável, ao encarnar charmoso ex-fuzileiro Jack Trainer, que inicialmente lidera o resgate. O artista proporciona algumas das cenas mais hilárias da produção com os diálogos impagáveis e o balançar da cabeça para mostrar a bela cabeleira loira esvoaçante. Cidade Perdida com certeza vale a pipoca.

A trama parece ser inspirada no filme Tudo por uma Esmeralda, de 1984, protagonizado por Kathleen Turner e Michael Douglas. No clássico, uma escritora de aventuras românticas gasta seu tempo escrevendo e fantasiando o homem perfeito. No entando, sua vida muda de rumo ao ser levada à selva colombiana para poder resgatar sua irmã, que será assassinada se um mapa do tesouro não for entregue aos sequestradores. Ela recebe ajuda de um mercenário impetuoso e juntos procuram por uma joia de inestimável valor localizada no mapa.