EC São Bernardo empata com o Noroeste e assume a liderança

21/04/2022



O EC São Bernardo empatou com o Noroeste ontem, no Estádio 1º de Maio, pela quinta e penúltima rodada da segunda fase da Série A-3 do Campeonato Paulista. Os gols do Cachorrão foram de Alê e Raphael. John Egito e Luiz Thiago anotaram para o Norusca, que chegou a abrir 2 a 0. Valente, o Cachorrão foi buscar a igualdade. Com o resultado, o time da região assumiu a primeira posição do Grupo 3, com oito pontos, seguido pelo Capivariano (sete), Noroeste (seis) e Marília (cinco). Assim, os quatro clubes vão à última rodada com chances de classificação. A equipe do técnico Renato Peixe, que vai a Marília encarar a equipe da casa, no Estádio Bento de Abreu, depende das próprias forças para avançar. Já o Noroeste recebe no Alfredo de Catilho o Capivariano. As duas partidas acontecem no sábado, às 15h.

O Noroeste começou o jogo mais incisivo, dominou o primeiro tempo e fez 2 a 0, aos 35 com, com John Egito, e aos 42, com Luiz Thiago.

Já na segunda etapa o Cachorrão voltou melhor, teve certo domínio e foi para cima. Alé, aos 20, diminuiu. Disposto a buscar o empate, o time da região se lançou ao ataque e foi premiado. O zagueiro Raphael, no apagar das luzes, aos 45, após cruzamento na área, fez de cabeça e deixou tudo igual: 2 a 2.