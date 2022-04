Motorista encontra pontos de lentidão na descida para o Litoral

Da Redação



21/04/2022 | 08:37



Segundo boletim da Ecovias, concessionária que administra o SAI ( Sistema Anchieta-Imigrantes ), a Rodovia dos Imigrantes apresenta nesta quinta-feira (21) trechos de lentidão, sentido litoral, do km 39 ao km 40, e na Cônego Domênico, sentido Guarujá, do km 250 ao km 248, ambos por alto fluxo de veículos. Nos demais trechos, o tráfego está normal.

Entre 290 mil e 440 mil veículos devem passar pelas rodovias do SAI, que cortam o Grande ABC, no feriado de Tiradentes nesta quinta-feira (21). Com o objetivo de garantir a fluidez do tráfego, conforto e segurança viária dos usuários, a concessionária programou operações especiais que começaram ontem (20) e devem permanecer até domingo (24).

Durante o feriado de Tiradentes, a Ecovias disponibilizará, diariamente, 96 viaturas, entre pick-ups e moto de inspeção de tráfego, socorro mecânico, ambulância UTI, ambulâncias de resgate, veículos leves de atendimento rápido e guinchos leves e pesados. A frota conta com um guincho 100% elétrico, destinado ao atendimento de veículos leves, e de outros três recém adquiridos: Rotator, Side Puller e Munk, guinchos superpesados que ajudam em ocorrências com veículos de grande porte.

A concessionária disponibiliza diversos canais de informação e atendimento para os usuários que pretendem utilizar o SAI. A concessionária recomenda que os motoristas verifiquem sempre as condições de trânsito antes viajar. Para informações, além do 0800, os usuários podem conferir a situação de tráfego no SAI por meio do perfil do Twitter @_ecovias ou no site www.ecovias.com.br.