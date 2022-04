Unidade de saúde do Jardim Alzira Franco será aberta em maio

Renan Soares

Especial para o Diário



21/04/2022 | 08:13



A região do Jardim Alzira Franco, em Santo André, vai ganhar, no início de maio, uma clínica da família. As obras do equipamento de saúde, que começou a ser construído em 2011 e foi paralisado no mesmo ano, estão praticamente prontas. Nos próximos dias as equipes que vão atuar no local vão passar por breve treinamento antes de iniciar os atendimentos. A expectativa é que a unidade, que terá equipes de estratégia de saúde da família e de saúde bucal, atenda cerca de 12 mil pessoas que vivem no entorno.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) vistoriou a construção ontem e destacou a importância deste equipamento para a região. “Essa obra estava parada e nós conseguimos tirar do papel. Estamos na fase final e até o fim do mês vamos entregar a unidade para que no início de maio já esteja funcionando. Estamos ampliando o atendimento nessa região, serão mais de 12 mil pessoas assistidas neste território pelo programa saúde da família e com o padrão do Qualisaúde. Estamos retomando os investimentos da saúde e dando mais qualidade de vida para a nossa gente”, pontuou o prefeito.

Além de três equipes de estratégia da saúde da família e duas de saúde bucal, o equipamento contará com médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde bucal, ACS (Agentes Comunitários de Saúde), equipe administrativa e de serviços gerais, como limpeza e manutenção.

“Essa ampliação será muito importante para esse território. A atenção primária é o primeiro lugar em que a gente consegue oferecer atendimento para a população. Aqui teremos consulta com médico generalista, equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde e, com certeza, vamos ampliar e conseguir cuidar da nossa gente desses bairros ”, comentou o secretário adjunto de Saúde, Victor Chiavegato.

O equipamento possui 700 metros quadrados e contará com oito consultórios, recepção com três pontos de atendimento, salas de acolhimento, vacina, procedimentos, curativo, sutura, coleta de exames, inalação, almoxarifado, sala de observação, farmácia, administração, consultório de odontologia, sala de esterilização, sala de prontuário, copa, vestiários e sanitários. As intervenções necessárias para a finalização da obra contam com investimento de R$ 2 milhões.

No local serão realizadas consultas médicas com generalistas, consultas de enfermagem, acompanhamento e tratamentos odontológicos, visitas domiciliares, além de procedimentos de enfermagem como curativo, vacina, coleta de exames laboratoriais, coleta de Papanicolau, administração de medicamentos, teste rápido de gravidez, sífilis, hepatite B/C e HIV, Covid-19, atividades coletivas e dispensação de medicamentos.