Santo André amplia vacinação contra Covid-19 para todas as unidades de saúde

Da Redação



20/04/2022 | 17:24



A Prefeitura de Santo André vai disponibilizar a partir da próxima segunda-feira (25) a vacina contra Covid-19 nas 32 unidades de saúde do município. A imunização ocorrerá de segunda a sexta, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.



"Ampliamos a vacinação para todas as unidade de saúde da cidade, sem a necessidade de agendamento prévio, para facilitar a imunização da nossa gente e estimular a conclusão da cobertura vacinal. A vacina é fundamental para mantermos este cenário de controle absoluto da doença e para Santo André superar, de uma vez por todas, a Covid-19", afirma o prefeito Paulo Serra.



Para garantir maior conforto e comodidade, também haverá aplicação de vacinas em formato drive-thru na Craisa por meio de agendamento prévio.



Os idosos acima de 60 anos que forem a um dos pontos de imunização receber vacina contra a Covid-19, poderão simultaneamente ser vacinados contra a gripe. A vacina contra a influenza é trivalente, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.



Com mais de 1,6 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19, 100% da população adulta de Santo André com mais de 12 anos já está com o esquema vacinal completo. Além disso, 75% da população acima de 18 anos já está com a imunização completa.