Aniversário de Brasília: 4 roteiros para conhecer melhor a história da capital

Redação

Do Rota de Férias



20/04/2022 | 16:55



O aniversário de Brasília, que completa 62 anos em 21 de abril, pode ser celebrado com estilo por quem visita a capital do país. Lá, há diversos roteiros feitos na medida para quem deseja se aprofundar na história da cidade, explorando fotos e memórias que ajudam a entender o desenvolvimento local.

4 locais para celebrar o aniversário de Brasília

Aqui, você confere quatro atrações para celebrar o aniversário de Brasília, mas que podem ser visitadas em qualquer época do ano. Os locais são indicados por operadoras como a Forma Conhecer, especializada em roteiros pedagógicos para estudantes.

Museu Memorial de Brasília

Memorial JK

Parque Nacional de Brasília

Residência de JK

Museu Memorial de Brasília

O Museu Memorial de Brasília retrata o valor histórico da projeção e, posteriormente, da construção da cidade, com destaque para a inconfidência mineira e interiorização da capital. A abordagem complementa o conteúdo aprendido em sala de aula nas disciplinas de História, Geografia e Literatura.

Memorial JK

O Memorial JK, no Eixo Monumental, é o prédio-mausoléu projetado por Oscar Niemeyer para guardar os restos mortais de Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente do Brasil responsável pela construção de Brasília. O memorial foi concebido a partir de uma ideia de Sarah Kubitschek como forma de homenagear o marido falecido.

Parque Nacional de Brasília

A história da criação do Parque Nacional de Brasília se relaciona diretamente à da construção da capital federal. O parque urbano nasceu a partir da necessidade de proteger os rios fornecedores de água potável à capital e de manter a vegetação em estado natural.

Museu do Catetinho

Erguido em apenas dez dias com uma estrutura simples de madeira, o Museu do Catetinho, antes da atual finalidade, foi usado como residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília. O nome Catetinho é uma referência ao Palácio do Catete no Rio de Janeiro, sede do governo federal até a inauguração da nova capital.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (IPHAN), o local funciona hoje como museu, com mobília e objetos pessoais de JK, do período da construção da cidade. É uma atração e tanto para celebrar o aniversário de Brasília.