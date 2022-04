Obituário - 21 de abril de 2022

Ademir Medici

21/04/2022



Roberto Machado Carvalho

(Itu, São Paulo, 18-2-1932 – São Paulo, 17-2-2022)

Licenciado em História e Geografia pela Universidade de São Paulo, Roberto Machado de Carvalho atuou como jornalista e professor de história em diversas faculdades. Conferencista, grande divulgador de vultos e episódios de Itu.

Foi membro destacado do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e seu presidente entre 1999 e 2001.

Dr. Roberto parte aos 90 anos e foi sepultado no Cemitério de Itu.



SANTO ANDRÉ

Zulema Lemos do Prado, 96. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Yvonne Giselda Massaro, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Orlando Zardi, 91. Natural de Mococa (São Paulo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hebbe Bovi Bozzeda, 88. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Enéas Caury Antonio, 85. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 17. Cemitério Municipal de Dois Córregos.

Vera Aparecida de Oliveira Coelho, 78. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoelito Ribeiro, 75. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Pununduva, em Cotia (São Paulo). Autônomo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de Caucaia do Alto, em Cotia (São Paulo).

José Américo Lima, 73. Natural de Remanso (Bahia). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alfredo Florêncio Irigogin, 59. Natural de Andradina (São Paulo). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Pedreiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto de Lima Azevedo, 57. Natural de São Paulo, Caítal. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Corretor. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivomar Tonon de Alencar, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geovania Aparecida da Silva, 46. Natural de Ji-Paraná (Rondõnia). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Shunzi Mochizuki, 86. Natural do Japão. Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Raimunda Nonato Nascimento, 78. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Getúlio Oshiro, 74. Natural de Itanhaém (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Josefa Rosa do Nascimento Silva, 74. Natural de Coité da Noia (Alagoas). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Antonio Sérgio Ceregato, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maurilio Gomes da Silva, 66. Natural de Cariús (Ceará). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Luiza Helena Pelegrino, 58. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Marcio da Silva, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

José Vilmar Souza Oliveira, 56. Natural de Acaraú (Ceará). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Maria Inês de Alice Leonelli, 71. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.



D I A D E M A

Antonia Maria Vieira, 82. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Joana Ferreira dos Santos, 74. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Irene Barbosa de Aniz, 67. Natural de Pedra Corrida (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Renato dos Santos, 44. Natural de São Caetano. Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Leonardo do Nascimento Cabral, 27. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Orlando Alberto, 84. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia na Vila Tavolaro, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Iaw Carpinelli Rigo, 90. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.

Emília Gilardi, 80. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Bento Ferroni, 78. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia em Paranapiacaba. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.

Maria de Lurdes Alves da Silva, 71. Natural Caruaru (Pernambuco). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

José Aparecido dos Santos, 60. Natural de Cambé (Paraná). Residia no Jardim Alto da Serra, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

André Rodrigues Vaz, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.