Gil do Vigor recebe bolsa de estudos para retornar aos Estados Unidos: Mais de um milhão de reais

20/04/2022 | 16:10



De volta aos Estados Unidos!

Gil do Vigor compartilhou com seus seguidores no Twitter uma novidade: o ex-BBB recebeu uma bolsa milionária para retomar seu PhD.

Estou retornando ao meu PhD e com bolsa! Estão emocionado, mais de um milhão de reais em bolsa para poder me dedicar ao que mais amo. É isso aí, a educação salva!, escreveu.

Ele também aproveitou para responder um internauta explicando sobre o que a bolsa cobre:

Entendi o você falou, concordo que a bolsa é direcionada ao pesquisador para que ele possa se dedicar a pesquisa, logo a bolsa é para a pesquisa. Mas são valores recebidos pelo aluno para gastos com moradia, alimentação e vigores!