Viih Tube toma injeção no bumbum e brinca: -Não são as picadas que queria

20/04/2022 | 16:10



Viih Tube já começou a manhã desta quarta-feira, dia 20, de forma tumultuada. Em seu Instagram, a ex-BBB contou que recebeu duas injeções no bumbum - ela inclusive abaixou um pouco da calça para mostrar os curativos em seu corpo.

- O dia começou levando duas picadas, duas injeções. Não são as picadas que queria acordar tomando... não são, ela brincou em seus Stories.

A influenciadora explicou que as doses fazem parte de um tratamento que está fazendo para repor vitaminas e diminuir a retenção de líquidos. De acordo com Viih, as injeções são formuladas e aplicadas conforme suas necessidades. Ouch!

- Ajuda também com suas vitaminas, hormônios, para ficar mais reguladinha e até perder gordura, de uma forma natural, esclareceu.

Viih Tube, que também é atriz, participou recentemente do filme Me Tira da Mira, no qual contracenou com Cleo Pires.