O bilhete do Hermano. O garimpeiro das palavras. O coringa da ZYR-73...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 05:03



No caso do Hermano, faz 15 anos que ele lançou o livro “Palavra que eu não sabia”, enumerando as origens de palavras como “abscôndito” e “forró”. Já não estava no Diário, onde foi editor de economia e cronista. Radicado em Campinas, não esquecia Santo André e o Grande ABC, onde tanto praticou jornalismo. Colaborador querido desta página Memória.

Celso Tornay Junior trabalhava na Rádio Clube (hoje Trianon), exercendo várias funções, de locutor a programador, apresentador e ator de radionovelas. Também escrevia semanalmente uma coluna dedicada ao rádio na “Arte Revista”, precioso meio de comunicação dos anos 50 cujo eixo central era a programação do Cine Carlos Gomes.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

SAUDADES. Hermano Pini Filho em 1978 e o bilhete que enviou à Memória em 2007: em rápidas linhas, a origem de um lindo livro

Direito de Nascer. Repórter Esso. Nasce a Bandeirantes.

Texto: Milton Parron

O Memória deste final de semana é o oitavo programa a reviver momentos importantes do rádio no Brasil a partir de 1922 quando o brasileiro assistiu pela primeira vez, em caráter de exibição, o que era esse veículo recém-inventado e desconhecido por aqui. Em destaque as radionovelas e o jornalismo radiofônico.

Algumas raridades surpreenderão, entre elas trechos da peça “Marquesa de Santos”, radiofonizada pela Record no dia 7 de setembro de 1950, com algumas curiosidades, além da beleza do texto, da sonoplastia e das interpretações: Randal Juliano no papel de Dom Pedro I e Adoniran Barbosa interpretando Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, amigo, conselheiro e alcoviteiro do imperador.

Da Rádio São Paulo, PRA-5, destaque para a novela “Fatalidade”, com depoimentos dos dois principais personagens, Waldemar Scilione e Ceci de Alencar e trecho da referida produção. Também entrevista com Samuel Weltman e alguns momentos com sua obra inesquecível no rádio, “Jerônimo, o Herói do Sertão”. O “Direito de Nascer” também não poderia faltar.

A segunda parte do programa será dedicada ao jornalismo no rádio, com as primeiras edições (1941) do “Repórter Esso” e no ano seguinte o lançamento do “Grande Jornal Falado Tupi”, produzido por Corifeu de Azevedo Marques.

Para fechar, a noite de inauguração da Rádio Bandeirantes, 6 de maio de 1937, com depoimentos de vários de seus primeiros diretores e funcionários, além de entrevista com Altéa Alimonda, na época uma adolescente de 15 anos, conhecidíssima na provinciana São Paulo como uma virtuose do violino. Ela foi uma das atrações da noite festiva em que a Bandeirantes foi inaugurada.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Memórias Musicais

A última entrevista do radialista Paulo Barboza, concedida em abril de 2018 dois dias antes da sua morte à jornalista Janete Ogawa, da Rádio ABC. E a música “Dança das Horas”, na interpretação de Altamiro Carrilho. Esta música foi padrão na Rádio Nove de Julho.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

NOTA – Há um ano, por inspiração do agora saudoso Cezar Livio, Memória noticiava pela primeira vez “Canta Itália”, do novo amigo Marquitho.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 23 de abril de 1972 – ano 14, edição 1824

MANCHETE – Jipe americano passeia na Lua. Centro Espacial, Houston (AP) – Os astronautas da Apolo-16 já estão rodando na Lua, numa excursão até uma montanha de pedra.

EM 23 DE ABRIL DE...

1922 – Lisboa, 22 – O hidroavião que vai servir aos comandantes Sacadura Cabral e Gago Coutinho para fazerem a última etapa do “raid” Lisboa-Rio de Janeiro será embarcado no cruzador (navio) “Carvalho de Araujo” na próxima semana.

Rio, 22 – As enfermeiras da Saúde Pública querem um uniforme vistoso, como os das enfermeiras da missão norte-americana. Ameaçam até uma greve, caso não sejam atendidas. “As moças vestidas nos uniformes brasileiros parecem uns colchões amarrados”, descreve o “Correio Paulistano”.

1952 – O governador Lucas Nogueira Garcez, em entrevista à Imprensa, destacava a construção da segunda pista da Via Anchieta, trecho da Serra. “É provável que esteja pronta até meados de 1953”.

1957 – Tomou posse o novo delegado de polícia de São Caetano, Clodomiro Collaço Veras, removido do Guarujá.



SANTOS DO DIA

Jorge

Adalberto de Praga

Bv. Egídio de Assis



HOJE

Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral

Dia Mundial do Escoteiro

Dia Nacional do Choro

Dia do Torcedor Corintiano

Falecimentos

Santo André

Joaquim Rodrigues, 90. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Maria Almeida Molledo, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Fausto Rufino de Santana, 89. Natural de Carira (Sergipe). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Lucilio Joaquim da Silva, 74. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Etelvino Soares de Oliveira, 77. Natural de Ubirajara (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Jardim da Colina.

Mauá

Luzia Gomes da Silva Melo, 65. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Silvio Antonio Santinelli, 67. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São Sebastião, Rio Grande da Serra.