Dois bairros recebem programa de castração nesta quinta

Da Redação



20/04/2022 | 14:37



O Jardim Santo André e a Vila de Paranapiacaba vão receber nesta quinta-feira (21) mais uma ação do programa de castração nos bairros, das 8h às 17h. Para castrar o pet, o tutor deve realizar cadastro pelo telefone 0800 019 1944. As castrações são totalmente gratuitas.

As áreas beneficiadas pelo mutirão são escolhidas com base nos históricos de estudos epidemiológicos de cada região. No dia 26 de abril o Parque Miami será beneficiado pela iniciativa. Interessados em realizar a castração também podem solicitar o serviço na Gerência de Controle de Zoonoses, localizada na Rua Igarapava, 239, no bairro Valparaíso, de segunda a sexta, das 8h às 17h. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

A castração é importante não somente para prevenir gestação, mas proteger animais de diversas doenças graves, como câncer de mama nas fêmeas e câncer de próstata nos machos.