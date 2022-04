GCM prende um homem e apreende dois menores por roubo no Baeta Neves

Da Redação



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes por prática de roubo, no bairro Baeta Neves. O caso aconteceu no final da tarde da última segunda-feira (18), quando os agentes realizavam rondas nas imediações e foram abordados por munícipes, que relataram o crime.

Na busca pelos indivíduos, a GCM encontrou os suspeitos na Rua dos Vianas. Foram encontrados dois simulacros (armas falsas), um sob posse do único maior de idade e o outro com um dos adolescentes. Os objetos roubados, uma bolsa feminina e um celular, estavam com o segundo menor e foram devolvidos à vítima.

Diante do risco de fuga e à integridade física dos agentes, os três foram algemados e conduzidos ao 1º DP de São Bernardo, onde a ocorrência foi registrada. O homem responderá por roubo qualificado e corrupção de menores. Juntos, os dois crimes podem resultar entre cinco a 14 anos de detenção.