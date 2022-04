Maisa relembra trollagem com Silvio Santos: Falei que ele usava peruca, mas era cabelo de verdade

20/04/2022 | 14:11



A participação de Maisa no Altas Horas do último sábado, dia 16, ainda está repercutindo bastante na web. Principalmente a parte em que a atriz começa a falar sobre sua parceria com Silvio Santos. Como você deve se lembrar, ela tinha um quadro no programa dominical do comunicar quando ainda era criança, com cerca de seis anos de idade.

Hoje, aos 19 anos de idade, ela relembra os melhores momentos com carinho. Como no dia em que contou para todo mundo que Silvio usava peruca.

- Fui mexer no cabelo dele e me deu na cabeça de falar que era peruca, mas foi uma trollagem - quando essa palavra ainda não existia. Falei que ele usava peruca, mas era cabelo de verdade.

- Antes de ser contratado, tive uma reunião com ele. O Silvio estava falando, falando e eu não conseguia prestar atenção. Falei: Silvio, posso ver seu cabelo? Na minha época época, o cabelo dele era de verdade, disse Serginho.

- Na minha época, também era de verdade, completou Maisa.

Um dos primeiros boatos de que Silvio era careca começou ainda em 1975, quando a revista Melodias publicou uma imagem do apresentador sem cabelo. O que ninguém sabia na época era que a imagem havia passado por um tratamento no photoshop.