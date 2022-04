Esperando um filho com Rihanna, A$AP Rocky é preso por ter atirado em um homem na rua em 2021

20/04/2022 | 14:10



A$AP Rocky foi preso por ter supostamente atirado em um homem em uma rua de Los Angeles em 2021. Segundo informações do DailyMail, o rapper foi detido ao chegar no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Undos, em um jato particular após passar as férias em Barbados, no Caribe, com a namorada grávida, Rihanna.

Um homem alegou que o músico atirou nele perto das avenidas Vista Del Mar e Selma em 6 de novembro do ano passado por volta das 22h20. A vítima afirma que Mayers se aproximou dela na rua e disparou três ou quatro vezes, com uma das balas atingindo de raspão sua mão esquerda. Além disso, o cantor estaria caminhando com duas outras pessoas não especificadas no momento do tiroteio. O veículo britânico informa que, com a ajuda da Imigração e da Alfândega, a polícia prendeu o rapper.enquanto desembarcava no aeroporto e o está investigando.

Vale lembrar que, recentemente, A$AP Rocky e Rihanna colocaram um ponto final nos rumores de separação e traição. Durante a viagem em Barbados, o casal foi visto em clima romântico e relaxado enquanto aproveitavam a estadia.