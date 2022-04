Promoção: compre smart TV LG e tenha HBO Max grátis por até 1 ano

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/04/2022 | 13:55



Até 17 de junho, o consumidor que adquirir uma smart TV LG poderá acessar de graça a HBO Max. Nas compras dos modelos LG OLED TV e LG QNED TV, os proprietários podem aproveitar 12 meses do serviço de streaming. Enquanto isso, ao obter uma LG NanoCell TV ou uma LG UHD TV, será possível degustar a plataforma por 3 meses.

A promoção é válida para os modelos 2021 da linha de smart TV LG e para novos assinantes da HBO Max. Para participar é simples. O cliente deverá acrescentar o CPF na Nota Fiscal do produto e, posteriormente, cadastrá-la no site da promoção. É possível resgatar o voucher até 24 de junho.

O catálogo da HBO Max contempla novos sucessos do cinema, como Space Jam: Um Novo Legado e Duna, e séries originais, a exemplo de Euphoria e The Flight Attendant. Além disso, conta com franquias como Friends e Harry Potter e todos os jogos da UEFA Champions League.