Honda HR-V, Novo Civic híbrido, CR-V e:HEV: veja as novidades da montadora

Da Redação

Do 33Giga



20/04/2022 | 13:55



Em 2022, a Honda completa 30 anos de atuação no Brasil, dos quais 25 anos de produção local. Com isso, a marca está promovendo uma renovação completa em sua linha de produtos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Após o lançamento do New City, nas carrocerias sedan e hatchback, a Honda está focada no desenvolvimento da nova geração do HR-V, que chegará ao mercado em agosto deste ano.

O modelo terá pacote de tecnologias único em segurança, economia de combustível e conectividade, de forma totalmente alinhada ao novo momento da marca globalmente. O novo HR-V será lançado no Brasil em quatro versões: duas com o motor 1.5 DI DOHC i-VTEC, já aplicado no New City, e duas com o inédito motor 1.5 Turbo Flex, especialmente desenvolvido para o mercado brasileiro.

Além do desenvolvimento do novo motor, a Honda fez investimentos adicionais para a introdução de novos processos e tecnologias em sua fábrica de Itirapina. Foram investidos R$ 1,1 bilhão para a produção dos modelos New City sedan, New City Hatchback e novo HR-V, complementando o valor inicial de aproximadamente R$ 1 bilhão, anunciado em 2013, na época da construção da fábrica.

Tecnologia híbrida e:HEV

Além do HR-V, o ano de 2022 ainda será palco do lançamento do novo Honda Civic. A 11ª geração do modelo chegará ao país no último trimestre deste ano, importado, em versão única, com a exclusiva tecnologia híbrida e:HEV.

Mas as novidades não param por aí. Em 2023, a Honda irá lançar um SUV inédito no mercado brasileiro, um novo produto desenvolvido com base na 11ª geração do Civic.

Além disso, a marca traz três modelos híbridos ao Brasil até 2023, com o lançamento do CR-V com a tecnologia e:HEV. Assim, a Honda irá fortalecer ainda mais a sua linha de SUVs no País, que passará a contar com a nova geração do HR-V, o inédito SUV e o CR-V e:HEV.

Para os fãs de velocidade, a grande novidade é o lançamento do novo Civic Type R, modelo que incorpora todo o DNA esportivo da marca.