Lucas Maciel retorna em nova temporada de Power Couple Brasil: Ano passado, anunciamos cinco separações

20/04/2022 | 13:10



É oficial! A nova temporada de Power Couple Brasil já tem data de estreia marcada: Dia 2 de maio, a partir das 22h45, na Record TV. A competição de casais contará com Lucas Maciel e Lid Lisboa no comando das atrações digitais do reality exibidas no PlayPlus e no YouTube. A dupla apresentará o programa Cabine de Descompressão toda quinta-feira, além da tradicional live com os eliminados na sexta-feira.

Em comemoração, Lucas compartilhou no Instagram uma foto ao lado de Lidi e usou a legenda para brincar com os acontecimentos da última temporada.

No ano passado, anunciamos umas cinco separações? Esperamos que isso não se repita, CASAIS! Duplinha pronta para o novo Power Couple Brasil que estreia dia 2 de maio! Quem vem com a gente descompressionar?

O influenciador já havia comandado as atrações durante A Fazenda 13 em 2021.