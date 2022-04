Ewan McGregor vai subir no altar com atriz pivô do fim de seu primeiro casamento

20/04/2022 | 13:10



Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead irão subir ao altar! Segundo informações do jornal Page Six, os dois vivem juntos desde 2016, e são pais de Laurie, de nove meses de vida. O começo do relacionamento foi marcado exatamente pelo fim do casamento de 22 anos do ator e gerou muita polêmica na web.

Caso você não se lembre, os atores se conheceram nos bastidores da série Fargo. Na época, ele ainda vivia com a designer de produção Eve Mavrakis. Eles são pais de quatro filhas, e trocaram as alianças em 1996. O divórcio veio em 2017

Clara, primogênita do casal, não lidou bem com a situação e chegou a chamar o pai de idiota por ter terminado com sua mãe. O clima pesou ainda mais quando ela chamou Mary de um pedaço de lixo.

Apesar do ínicio ter sido difícil, fontes próximas ao casal afirmam que tudo continua correndo bem entre eles. Inclusive, Clara chegou a posar com o irmãozinho no colo.

Eles estão mais apaixonados do que nunca. [...] Ter um filho no ano passado os aproximou ainda mais, disse a fonte.