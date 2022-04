Festival de Outono vai animar o feriado em Bento Gonçalves

Redação

Do Rota de Férias



20/04/2022 | 12:55



Para aqueles que estão planejando uma escapadinha ao Sul no feriado prolongado de Tiradentes (21/4), a dica é curtir o clima da estação com um bom vinho no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). No próximo sábado (23/4) será realizada a primeira edição do Festival de Outono, uma parceria entre Castelo do Vale Resorts e Vinícola Dom Cândido.

Festival de Outono em Bento Gonçalves

Gratuito e aberto ao público, o evento celebrará os nove meses de aprovação e autorização para início das obras do primeiro resort brasileiro dentro de uma vinícola, o Castelos do Vale Resorts. A comemoração acontecerá a partir das 14h e será regada a música ao vivo e comidinhas. Os visitantes também poderão aproveitar uma ilha de vinhos e espumantes (com taças a partir de R$ 20) e drinques especiais.

O festival será embalado pela Butiá Pockets, banda de Bento Gonçalves já conhecida na cidade e região. No repertório, canções famosas serão tocadas com uma pegada Soul Music. Pachos especiais, hot dog e outras delícias, por sua vez, ficarão por conta do food truck da Kombosa da Ley.

O evento também contará com brinquedoteca para as crianças se divertirem em segurança enquanto os pais aproveitam a festa. Além disso, a comemoração será pet friendly e permitirá conhecer mais sobre o projeto do resort, com direito a maquete do empreendimento e apartamento decorado.

“Esse momento é de reiterar a força desse projeto inédito, que nasceu com o propósito de honrar a história de um dos símbolos da cidade, preservando a paisagem e os recursos naturais que fazem do Vale dos Vinhedos um lugar único no Brasil”, afirma Marcos Valduga, diretor da Dom Cândido, sócia de Castelos do Vale Resorts. “Dentro de poucas semanas iniciaremos as obras do empreendimento, que inaugura sua primeira fase com apenas 68 apartamentos, prevista para 2025”, complementa.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para curtir o Festival de Outono e outras atrações de Bento Gonçalves, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.