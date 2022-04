Cachorrão pega Noroeste de olho na semi

Da Redação



20/04/2022 | 12:14



O EC São Bernardo garante classificação às semifinais do Campeonato Paulista da Série A-3 se vencer o compromisso de hoje à tarde. Às 15h, no Estádio 1º de Maio, o time do técnico Renato Peixe recebe o Noroeste, de Bauru, pela quinta e penúltima rodada da segunda fase do estadual.

Com sete pontos, o Cachorrão ocupa o segundo lugar no Grupo B, liderado pelo Capivariano, com a mesma pontuação, mas em desvantagem no número de gols pró (cinco contra quatro). O Noroeste está na terceira posição, com cinco. A chave ainda tem o Marília, com dois.

"Tenho certeza de que será um dos jogos mais difíceis do campeonato, já que o adversário tem muita qualidade, além de ser bem treinado. Porém, minha equipe estará jogando em casa novamente e sabe o que precisa fazer para ir passo a passo em busca do objetivo principal no torneio", destacou Renato Peixe.

O treinador do São Bernardo deve promover apenas uma mudança em relação ao elenco que venceu o Capivariano por 1 a 0 no sábado, também em casa. O atacante Gabriel Argentino deve substituir Bessa, suspenso ­ o jogador recebeu cartão amarelo no último confronto por atitude antidesportiva. Segundo a súmula, ele teria desrespeitado o adversário "com palavras e ações na comemoração do gol".

O Noroeste vem de empate por 0 a 0 com o Marília, sábado, no Estádio Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru. O técnico Luiz Carlos Martins vai precisar improvisar a defesa, já que três titulares estarão suspensos da partida de hoje por acúmulo de cartões amarelos: o zagueiro Guilherme Teixeira, o lateral-direito Carlinhos e o lateral-esquerdo Denilton.