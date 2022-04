Pelé retorna ao hospital para retomar o combate ao câncer

20/04/2022 | 12:14



Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação é do canal ESPN, que recebeu de familiares do Rei do Futebol a notícia de que a "situação é tranquila". O maior jogador de todos os tempos não está na UTI e passa por monitoramento de tumores no intestino, fígado e pulmão.

Desta vez, não está previsto que Pelé seja submetido a sessões quimioterapia. Em fevereiro,o ex-jogador foi hospitalizado para tratar uma infecção urinária. Ele iniciou tratamento contra tumor no cólon, em 2021, e precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento dos médicos. Na segunda quinzena de janeiro, o ex-jogador de 81 anos esteve no Hospital Albert Einstein.

Pelé já foi submetido a cirurgia para retirada do tumor, em setembro do ano passado. Em janeiro, a saúde de Pelé já havia sido assunto, já que após exames foi constatada a metástase.