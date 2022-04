Santo André entrega no ínicio de maio nova clínica da família, no Jardim Alzira Franco

Renan Soares

Especial para o Diário



20/04/2022 | 11:30



A Clínica da Família Alzira Franco está perto de ser inaugurada. Na manhã desta quarta-feira (20), o prefeito Paulo Serra (PSDB) vistoriou as obras da nova unidade, que terá obras finalizadas na sexta-feira (29), e entregue na primeira quinzena de maio, já que após as obras as equipes da clínica vão passar por um breve treinamento para iniciar os atendimentos. A construção do equipamento de saúde iniciou em 2011, sendo paralisada no mesmo ano, sendo retomada pela atual gestão em 2019.

“É uma unidade nova (a Clínica da Família Alzira Franco), que não existia, essas 12 mil pessoas aqui do entorno, que é o tamanho do território estimado. Para elas vão ter três equipes de saúde da família, mais duas equipes de odontologia que não existem. Então aqui nós estamos ampliando a cobertura, é uma região da cidade que não tinha esse atendimento e que agora passa a ter”, comentou o prefeito Paulo Serra.

Conforme citado pelo prefeito, a equipe da unidade será composta por três equipes de Estratégia Saúde da Família e duas equipes de saúde bucal. As equipes serão compostas por: médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde bucal, ACS (Agentes Comunitários de Saúde), equipe administrativa e de serviços gerais, como limpeza e manutenção. O local vai seguir a padronização do programa Qualisaúde.

O equipamento, que terá uma área de abrangência de 12 mil munícipes, vai oferecer os serviços de consultas médicas com generalistas, consultas de enfermagem, acompanhamento e tratamentos odontológicos, visitas domiciliares, procedimentos de enfermagem (curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, coleta de papanicolau, administração de medicamentos, teste rápido de gravidez, sífilis, hepatite B/C e HIV, Covid-19), atividades coletivas e dispensação de medicamentos.