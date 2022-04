Gustavo abre jogo sobre Arthur Aguiar no BBB22: Ele se isola dos outros, e depois fala que ta sozinho

20/04/2022 | 11:11



Gustavo, o último eliminado do BBB22, participou do Mais Você desta quarta-feira, dia 20. Em conversa sincera com Ana Maria Braga, o brother disse ter certeza que Arthur Aguiar será o grande campeão da edição. Aliás, nem quis comer pão durante o café da manhã com a apresentadora.

- Eu tenho plena consciência que meu papel no jogo foi muito mais importante do que os participantes que permanceceram na casa. Mas sai feliz com a minha trajetória.

Mas continua:

- Essas últimas eliminações têm me mostrado que tem uma torcida que ta tirando os personagens fortes do jogo. E o Eli vai ficar até o final, tenho certeza. Já posso cantar a final pra você, Arthur campeão, PA em segundo e Eliezer em terceiro.

Ao rever os vídeos da grande polêmica sobre o rodízio de votos no grupo Disney, Gustavo comprovou suas teorias de que Arthur realmente havia participado das conversas, e não ficado excluído do debate, como ele apontou.

- Ele na verdade tem um negócio que é da personaliade dele, eu respeito, é diferente da minha, Ele se isola dos outros, e depois fala que ta sozinho. É algo que ele mesmo provoca. [...] Eu acho que ess programa já ta ganho pra ele.

Romance com Laís

O nome de Laís Caldas também apareceu durante a conversa. Ana fez questão de saber se o romance entre ela e Gustavo realmente vai deslanchar, e parece que sim. Tanto que o casal já está até planejando passar o Carnaval juntinhos.

A apresentadora até chegou a mostrar um vídeo de Laís planejando ficar com Gustavo no reality como forma de estratégia, mas o brother levou a situação na boa e até disparou:

- Pode me usar, use e abuse.

Brincadeira à parte, ele continua:

- Por mais que eu tenha sido usado em um primeiro momento. Quando eu fui conhecendo a pessoa, o jeito dela, ela é uma mulher sensacional e isso foi me conquistando. Eu estava livre pra viver tudo. Ela me desmontava.

Inclusive, durante conversa com Rafa Kalimann, o participante da Casa de Vidro ficou sabendo que Anitta tinha demonstrado interesse por ele, mas isso não mexeu com seu coração.

- Anitta, desculpa, mas chegou tarde. A Laís chegou antes.