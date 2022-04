Fabíola Gadelha encanta ao compartilhar momentos ao lado da filha recém-nascida, Yarin

20/04/2022 | 11:10



Fabíola Gadelha está radiante com o nascimento da terceira filha, a pequena Yarin, que veio ao mundo no último dia 18 em um hospital de São Paulo.

Através das redes sociais, a jornalista está compartilhando momentos mágicos ao lado da herdeira, fruto do seu relacionamento com Bruno Amaral. Na manhã desta terça-feira, dia 20, Fabíola mostrou um pouco do horário da amamentação e outro cheio de carinho.

Nos vídeos, ela escreveu:

Mamãe e filhinha com preguicinha!, escreveu ela.

Em outro vídeo, a mais nova mamãe colocou hora da mamada.

Além desses momentos, Fabíola exibiu o primeiro banho da pequena, que logo após o momento, ficou com um cabelo moicano, para delírio da mãe coruja.

Nos últimos dias, a jornalista postou registros encantadores do parto da herdeira e agradeceu por todas as mensagens de carinho e apoio.