Johnny Depp entrega em depoimento que traiu ex-esposa com Amber Heard: Nos beijamos

20/04/2022 | 10:10



Um novo capítulo se inicia após o polêmico divórcio entre Amber Heard e Johnny Depp: o processo no qual o ator acusou a ex-esposa de difamar sua imagem. Johnny decidiu mover recursos judiciais contra a atriz depois que ela fez uma declaração polêmica no The Washington Post admitindo ter sofrido violência doméstica, apesar de nunca ter citado o nome do ex-marido - e o julgamento, que começou no dia 11 de abril de 2022, segue expondo diversas polêmicas do ex-casal.

Na última terça-feira, dia 19, no quinto dia, além de afirmar que nunca bateu em nenhuma mulher, o ator compartilhou um longo depoimento de como conheceu Amber e admitiu que traiu a ex-esposa Vanessa Paradis, mãe de seus filhos, com a artista.

Em transmissão ao vivo na internet, o intérprete de Jack Sparrow relembrou o teste de elenco que ambos fizeram para o filme Diário de um Jornalista Bêbado, lançado em 2011, e entregou que rolou um beijo no trailer ao fim das gravações. Vale lembrar que o ator e Vanessa eram um casal na época, já que ficaram juntos de 1998 a 2012, enquanto Heard estava se relacionando com a fotógrafa Tasya van Ree.

Não tínhamos muita interação [no set] até uma cena em que estou tomando um banho e ela entra no quarto, vai até o chuveiro e nos beijamos. Aquele momento foi... foi... Deu uma sensação que eu não deveria estar sentindo. Porque ela tinha sua esposa e eu tinha Vanessa e as crianças. Acho que havia algo no beijo no banho que era muito... real. Então naquele dia, depois do trabalho, a senhorita Heard veio até meu trailer [...] tomamos uma taça de vinho e... nos beijamos.

Depois do beijo, a atriz teria dito que gostaria de passar mais tempo no trailer de Depp, mas ele não aceitou a ideia.