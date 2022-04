Gaviões da Fiel levará "Bolsonaro Gay" ao desfile de Carnaval

Da Redação



20/04/2022 | 09:45



O cabeleireiro Neandro Ferreira fará uma sátira gay do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante o desfile da escola de samba Gaviões da Fiel em São Paulo, no sábado (22). A afirmação foi dada ao jornal Folha de S.Paulo.



O presidente será interpretado pelo carioca radicado em Londres e que faz parte da ala Governantes e Generais. "Vou vir como um Bolsonaro bem gay, bichíssima, dando muita pinta", disse o cabeleireiro.



Ainda de acordo com Neandro, ele iria desfilar com faixa presidencial acompanhado de intérprete da primeira-dama.



Em nota oficial , a Escola de Samba Gaviões da Fiel nega que esteja prevendo trazer para seu desfile a representação de um "Bolsonaro Gay".



De acordo com a escola, o "governante fascista" em questão não se trata, especificamente, do presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo a agremiação, o enredo traz uma mensagem cultural, não tratando de questões políticas ou apoio partidário em geral. Ainda de acordo com a nota, os valores da escola estarão bem representados na avenida: democracia, igualdade, sustentabilidade e paz.



O carnavalesco Paulo Barros deixou a Gaviões da Fiel em setembro de 2021, mas foi o responsável pela concepção do desfile, que teve seu enredo anunciado em junho de 2020.