Polícia prende homem acusado de roubo em Santo André

Da Redação



20/04/2022 | 09:26



Durante patrulhamento tático em Mauá, equipe do 6ª Baep ( Batalhão de Ações Especiais de Polícia ), através do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi informada sobre roubo à residência, com retenção de vítima, em Santo André.

Ao chegar ao local, após intenso patrulhamento, a força policial encontrou vários pertences escondidos : notebooks, videogames, celulares, joias, além de cartões bancários e R$ 2.700, em espécie. Também foram achados 3 revólveres com munições.

A polícia também localizou um veículo com placas trocadas, fruto de um roubo, em Santo André.

Após as buscas, uma pessoa foi presa, acusada de envolvimento no crime.