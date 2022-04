Diadema lança Projeto Lazer na Cidade

Da Redação



20/04/2022 | 08:51



Para aumentar as ações de lazer no município e ocupar os espaços públicos como locais de integração, entretenimento e cidadania, a Prefeitura de Diadema lança no próximo domingo (24/4), a partir das 10h, no CEU das Artes, o Projeto Lazer na Cidade.

O novo programa, elaborado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), levará aos moradores de Diadema aulas de ritmos, mini torneios esportivos em modalidades diversas, tênis de mesa e tobogã inflável.

Também haverá passeios em família, feitos em triciclos e por trechos determinados, camas elásticas, muita recreação e, para as crianças, foi criado, especialmente, o Espaço Kid Play com brincadeiras populares e desafios. Entre as brincadeiras, a Amarelinha, tabuleiro de dama onde as crianças são as próprias pedras e jogos com dados gigantes.

“Todas as atividades serão gratuitas”, diz a secretária da pasta Luciana Avelino. Ela argumenta que lazer é um direito de todos e, por isso, a ação será voltada para pessoas de todas as idades. “O Projeto circulará pela cidade, ocupando diferentes espaços, proporcionando momentos lúdicos em família, descontração, divertimento, coletividade e muita alegria”, afirma.

Quinzenal

O Lazer na Cidade será sempre aos domingos, das 10h às 16h, em edições que vão acontecer quinzenalmente. Inicialmente, no CEU das Artes, ele fiará por período de um mês e depois partirá para os outros bairros.

Além das atividades fixas como o Espaço Kid Play, aulas de ritmos e jogos de futebol e frescobol em quadras sintéticas, de acordo com os locais, o projeto poderá se adaptar a infraestrutura existente. Se a praça tiver uma pista de skate, uma quadra de vôlei ou de basquete, o projeto mantém suas ações fixas e incluem os mini torneios nessas modalidades.

Para levar o programa aos bairros, a Secretaria de Esporte e Lazer contará com animadores socioculturais contratados, estagiários e professores da Diretoria de Lazer da Secretaria.