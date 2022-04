Charge - 20 de abril de 2022

Seri

Diário do Grande ABC



20/04/2022



O bispo diocesano de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini, desobrigou os fiéis do uso de máscaras nas dependências das igrejas do Grande ABC. A imposição vinha de dois anos, desde que a OMS (Organização Mundial de Saúde) decretou a pandemia do novo coronavírus.

O líder da igreja católica na região assinou circular comunicando as novas regras ontem. No documento, ele afirma que pode voltar a exigir o acessório caso as autoridades sanitárias recomendem.