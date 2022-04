Santo André leva Moeda Verde para núcleos Havana e Vila Sá

Renan Soares

A Prefeitura de Santo André por meio do Fundo Social de Solidariedade e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) expandiram na manhã de ontem o programa Moeda Verde para os núcleos Havana e Vila Sá. O evento, realizado no Cesa (Centro Educacional de Santo André) da Vila Sá, contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra (Cidadania), além do superintendente do Semasa, Gilvan Junior. Com a adição, o programa chega a 21 comunidades.

Com a iniciativa, moradores que residem nos núcleos Havana e Vila Sá podem trocar resíduos recicláveis por alimentos. Os dois novos locais integram o plano de expansão do programa, que no fim de março chegou aos bairros Nova Centreville e Homero Thon. Agora, o Moeda Verde passa a beneficiar 700 novas famílias.

Hoje (ontem) é um dia muito especial. Chegamos à 21ª comunidade com o Moeda Verde, um programa que Santo André tem exportado para outras cidades. Um trabalho idealizado pelo Núcleo de Inovação Social e realizado com muito carinho pelo Semasa e pelo Banco de Alimentos. Mais uma ampliação importante. Além disso, estamos investindo para transformar essa região, com o padrão de Escola Parque. Agradeço a toda equipe e, de modo especial, às famílias. Seguimos priorizando a atenção aos que mais precisam e a educação ambiental, cuidando da natureza e da alimentação saudável”, destaca o prefeito Paulo Serra.

Nesta primeira ação, a população levou para casa laranjas, cenouras, batatas e mangas – além de hortaliças. Conselheiros mirins, alunos da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professora Maria Cecília Dezan Rocha, que fica ao lado do complexo do Cesa Vila Sá, onde ocorreu o lançamento, participaram simbolicamente da troca, ao descartar uma garrafa plástica e receberem um quilo de laranjas.

A escola já possui ações e trabalhos de educação ambiental para sensibilização dos alunos e, antes do início das trocas, as crianças apresentaram música sobre a importância da preservação da natureza.

“O Moeda Verde ainda vai chegar a mais duas novas comunidades neste ano. Em maio, vamos iniciar as trocas junto aos moradores da Favelinha do Amor (Jardim Santa Cristina) e, na sequência, em junho, no núcleo Toledana (Jardim Santo André). Um programa que é exemplo de política pública de qualidade e que faz a diferença na vida de quase 100 mil andreenses”, comenta o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.

A aposentada Aparecida Eduardo Louredo, 67 anos, que mora na Vila Sá, esteve presente na primeira ação e ficou feliz com a iniciativa, que vai ajudar a economizar nas compras do mês. “Nesse momento de crise, como está difícil para a gente comprar alimento, se a gente puder ajudar a natureza e economizar, é muito bom. Pretendo participar sempre do Moeda Verde”, conta a moradora.

Desde o início das ações, em 2017, já foram descartadas mais de 623 toneladas de resíduos recicláveis e entregues 124 toneladas de frutas, legumes e verduras. A agenda de trocas do Moeda Verde e outras informações estão disponíveis em www.semasa.sp.gov.br/moedaverde.