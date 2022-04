Gustavo é eliminado do BBB22; saiba quem está no TOP 5 desta edição!

20/04/2022 | 08:10



Bora formar o TOP 5 do BBB22!

Nesta terça-feira, dia 19, mais um brother disse adeus ao sonho de vencer o Big Brother Brasil. Os emparedados eram Eliezer, por indicação do líder, Gustavo pelos votos da casa, e Paulo André foi puxado por Gustavo.

Com rapidez, Tadeu Schmidt fez seu discurso e anunciou que o último Lollipop do reality conseguiu sua revanche, e quem deixou a competição, com 81,23% dos votos, foi Gustavo.

- Um dia da caça, outro do caçador. Quem sai hoje é você, Gustavo, disse Tadeu.

Com isso, estão no TOP 5 Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Eliezer!

E não acabou aí! A noite dos brothers ainda contará com prova do líder e formação de paredão!