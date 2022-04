Roteiro explora praias e cachoeiras da cidade de Paraty

Redação

Do Rota de Férias



20/04/2022 | 07:55



A cidade de Paraty (RJ) tem praias, ilhas, trilhas e cachoeiras belíssimas. O roteiro Terra e Mar, criado pela Néctar Experience, contempla as principais belezas naturais da região e é perfeito para quem vai passar pouco tempo no destino.

Roteiro pela cidade de Paraty

O passeio parte do cais de Paraty, na lancha Mamanguá (a lancha do Sandi Hotel, que é parceiro da Néctar), em direção ao Saco do Mamanguá, conhecido como o fiorde brasileiro. “Ao longo da manhã, visitamos esse belíssimo fiorde tropical, parando em diversas praias para mergulho”, diz Gabriel Toledo, consultor de experiências da Néctar.

Por volta de 12h30, a parada para o almoço é em Paraty Mirim, antigo sítio arqueológico à beira-mar, onde fica também a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga de Paraty, de 1720.

Água doce e aguardente

“Após o almoço, deixamos a lancha e embarcamos em uma Land Rover para uma experiência em terra, que contempla o alambique da cachaça Coqueiro, o mais antigo em atividade, de 1803, seguindo depois para um banho de água doce na cachoeira do Tobogã”, conta Gabriel.

O principal atrativo da cachoeira do Tobogã, na estrada Paraty-Cunha, é uma grande pedra lisa por onde corre a água, formando um tobogã que cai em uma piscina natural. Pouco acima da cachoeira fica o Poço do Tarzan, outra piscina natural. Perto dali, há ainda a possibilidade de conhecer um segundo alambique, o Engenho D’Ouro.

O roteiro de 6 horas de duração termina no final da tarde, com retorno ao Sandi Hotel, no Centro Histórico de Paraty. A programação custa R$ 300 por pessoa.

