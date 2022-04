Mercedes-Benz EQS SUV: conheça o elétrico de luxo

Da Redação

Do 33Giga



20/04/2022 | 07:55



O novo Mercedes-Benz EQS SUV é o terceiro modelo desenvolvido utilizando arquitetura totalmente elétrica da montadora alemã. Ele se junta aos sedans EQS e EQE, apresentados recentemente na Europa.

O novo veículo oferece muito espaço, conforto e conectividade para até sete passageiros. Graças aos motores elétricos, tração nas quatro-rodas 4MATIC e modo de condução OFFROAD inteligente, o EQS SUV é capaz de enfrentar desafios em vários tipos de terrenos.

O Mercedes-Benz EQS SUV compartilha o grande entre-eixos (3210 milímetros) com o EQS Sedan, mas é 20 centímetros mais alto. As medidas internas se beneficiam das dimensões externas criando um design que combina aerodinâmica e funcionalidade na nova plataforma de veículos elétricos da marca.

A segunda fila de bancos do Mercedes-Benz EQS SUV pode ser ajustada eletricamente e até quatro bolsas de golfe cabem no generoso porta-malas. Uma terceira fila de bancos com dois bancos individuais adicionais amplia recursos de conforto para todos os passageiros.

Os novos EQS SUV possuem um trem de força elétrico (eATS) no eixo traseiro, enquanto as versões 4MATIC também contam com eATS no eixo dianteiro. Nos modelos 4MATIC, a função Torque Shift garante distribuição variável do torque de acionamento entre os motores elétricos traseiros e dianteiros e tornando o uso dos eATS mais eficientes.

Mercedes-Benz EQS SUV: tecnologia embarcada

Para o EQS SUV, o sistema de atualizações remota “over-the-air” (OTA) foi expandido. Por exemplo, vários equipamentos e sistemas como Trailer Maneuvering Assist (assistente de condução com trailer), MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ou o sistema de realidade aumentada poderão ser ativados posteriormente a compra.

Com essa linha de modelos elétricos, a Mercedes-Benz dá um passo em direção à mobilidade com zero emissões e está avançando cada vez mais para cumprir seu plano “Ambition 2039”. O EQS SUV, que será produzido de forma totalmente neutra em CO2, na fábrica de Tuscaloosa, nos Estados Unidos, coloca soluções reais para uma mobilidade livre de emissões.

O chassi do novo EQS SUV tem um eixo four-link na dianteira e uma suspensão multi-link independente na traseira. A suspensão pneumática AIRMATIC com amortecimento ADS+ continuamente ajustável é equipamento de série, podendo a elevar a altura do veículo em vários centímetros.

Em complemento aos modos Dynamic Select ECO, CONFORT, SPORT e INDIVIDUAL, as versões 4MATIC contam com OFFROAD, um modo especial para condução fora de estrada. Além disso, o eixo traseiro direcionável possui com um ângulo de esterço de até 4,5 graus. Ele fornece muita manobrabilidade na cidade e agilidade fora dela. E por meio de uma atualização OTA, uma versão com ângulo de esterço de até 10 graus estará disponível.

Como os demais modelos da marca, o Mercedes-Benz EQS SUV possui uma célula de passageiros rígida, zonas de deformação especiais e modernos sistemas de retenção. A versão europeia do EQS SUV é o primeiro modelo da Mercedes-Benz a poder detectar se os bancos traseiros estão realmente ocupados.

Se um passageiro na parte traseira não estiver usando cinto de segurança, o condutor recebe um aviso específico. Com o ENERGIZING AIR CONTROL Plus, a marca pensa de forma holística sobre a qualidade do ar no EQS SUV. O sistema é baseado em filtragem, sensores, um conceito de exibição e ar condicionado. O HEPA (High-Efficiency Particulate Air) tem um nível de filtragem muito alto para reter partículas finas, micropartículas, pólen e outros substâncias que entram com o ar externo.

O sistema de navegação planeja a rota mais rápida, incluindo paradas de carregamento, com base em vários fatores e reage dinamicamente a engarrafamentos ou a uma mudança no estilo de condução, por exemplo.

Isso inclui uma visualização no sistema de infoentretenimento MBUX se o estado de carga da bateria é suficiente para retornar ao ponto de partida sem carregar. Estações de carregamento ao longo da rota que foram adicionados manualmente têm preferência no cálculo da rota. As estações de carregamento propostas podem ser excluídas e os custos de carregamento estimados por parada de carregamento são calculados.

Com um software inteligente, o MBUX se adapta totalmente aos seus usuários e disponibiliza sugestões personalizadas de inúmeras funções de infoentretenimento, conforto e veículo. Com o que é conhecido como a “camada zero”, mais aplicações importantes são sempre oferecidas no nível mais alto dentro do campo de visão, de acordo com situação e contexto.

O destaque do interior é o MBUX Hyperscreen, uma tela grande e curva que abrange quase integralmente o painel frontal. A tela OLED de 12,3 polegadas para o passageiro da frente oferece a eles sua própria tela e área de controle.

Na Europa, e em um número crescente de países, o passageiro do banco da frente também pode assistir ao conteúdo dinâmico enquanto o veículo estiver em movimento. Isso ocorre porque o modelo é capaz de contar com bloqueio inteligente: se a câmera detectar que o condutor está olhando para a tela do passageiro, o sistema escurece automaticamente o conteúdo ampliando a segurança durante o uso.

O sistema de som Dolby Atmos está no EQS SUV. Tanto os instrumentos de forma individual quanto as vozes mixadas podem ser potencializadas. Um novo tipo de animação de som torna isso possível porque, enquanto os sistemas estéreos convencionais geralmente têm uma dinâmica de “esquerda-direita”, o Dolby Atmos pode usar todo o espaço para criar uma experiência de 360 graus.