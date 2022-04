Marco Regulatório recebe grande público no 13°encontro

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



19/04/2022 | 22:27



Moradores de 12 bairros de Santo André, que representam o 2º Subdistrito da cidade, marcaram presença na audiência contributiva para construção do novo Marco Regulatório. O evento foi realizado ontem, na Vila João Ramalho, e contou a participação de mais de 200 pessoas. Com essa reunião, o processo de revisão do marco chega a sua reta final e promove só mais dois encontros na próxima semana, sendo um na terça-feira, na Paróquia Santo Antônio, e o último ocorre na quinta-feira, no Jardim Ana Maria.

A reunião de ontem contou com representantes dos bairros Cata Preta, Jardim Cipestre, Jardim Guarará, Jardim Irene, Jardim Santa Cristina, Jardim Vila Rica, Sitio dos Vianas, Vila São João Ramalho, Vila Lutécia, Vila Luzita e Vila Suíça. Com ampla participação popular, mais de 20 pessoas aproveitaram o espaço para pedir melhorias nas áreas de saúde, habitação, segurança, entre outras temáticas.

Morador há 49 anos do Jardim Cipestre, bairro popularmente conhecido como Jardim Irene II, Reginaldo Ranzoti solicitou melhorias para área de saúde da região. Segundo ele, o posto que atende a região deveria ser uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para poder oferecer mais especialidades médicas. “Essa é uma demanda antiga dos moradores, precisamos de pediatras e geriatras, por exemplo”, desabafou Ranzoti.

Mobilidade urbana também foi pauta durante a audiência. Cleovane Pereira da Silva pontuou a necessidade de melhorar a sinalização na região para evitar acidentes. “É muito complicado não ter nenhuma sinalização justamente perto de escola. Fica impossível atravessar com as crianças sem segurança”, contou a moradora.

Para o coordenador do projeto Santo André 500 anos, Diego Cabral, o encontro trouxe a oportunidade do poder público identificar os problemas que a população enfrenta. “A partir das contribuições conseguimos saber em detalhes as expectativas dos munícipes. É a partir disso que reunimos informação para trabalhar no planejamento de médio e longo prazo de ações que possam atender as prioridades de cada bairro”, finalizou.