Santo André realiza Arraial Solidário com entidades assistenciais da cidade

20/04/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André realizará entre os dias 10 e 12 de junho o Arraial Solidário, com a participação de entidades assistenciais do município. O evento, organizado pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social, contará com barracas de comidas típicas de festa junina. Toda a renda será revertida para as instituições.

“O evento é uma forma de agradecer a participação e o empenho de todos durante a Feira da Fraternidade, será mais uma oportunidade de obter renda extra, além de divulgar para todos os trabalhos realizados pelas entidades sociais”, destacou o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.

Em reunião realizada pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social ontem, representantes da Prefeitura e das entidades que participaram da Feira da Fraternidade discutiram sugestões para os próximos eventos.

O edital de chamamento público para as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos com interesse em participar do Arraial Solidário está disponível no link: http://e-compras.santoandre.sp.go. Serão disponibilizadas 50 estruturas de barracas com dimensão de 3x3, previamente numeradas conforme o mapa do evento.

São necessários: estatuto social devidamente registrado; prova de inscrição junto ao CNPJ; certidão de regularidade perante a Fazenda municipal, estadual e federal; e relatório social de atividades. A documentação deve ser entregue na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, localizada no 5º andar do prédio da Prefeitura, sala 1, até o dia 16 de maio. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.