Câmara do Rio não localiza Gabriel Monteiro para notificá-lo de processo

19/04/2022 | 21:47



O procurador-geral da Câmara Municipal do Rio, José Luiz Minc, tentou por duas vezes notificar o vereador Gabriel Monteiro (PL) nesta terça-feira, 19, do processo que começou a tramitar contra ele no Conselho de Ética da Casa, mas não conseguiu encontrá-lo. Novas tentativas serão feitas nos próximos dias pelo vereador Chico Alencar (PSOL), relator da representação. Se Monteiro não for localizado até à próxima segunda-feira, 25, ele será notificado por edital a ser publicado no Diário da Câmara Municipal.

A notificação é necessária para dar ciência ao acusado do processo e para que comece a ser contado o prazo de dez dias úteis para que ele apresente defesa prévia. Monteiro é acusado de quebra de decoro parlamentar, pela prática de supostos estupros e episódios de assédio sexual e moral, além de manipulação de vídeos e infração a direitos de uma criança que foi protagonista de um vídeo gravado por ele. O vereador nega todas as acusações, que atribuiu a adversários políticos que quereriam destruí-lo.

Segundo a Câmara, Minc esteve pessoalmente no gabinete do parlamentar primeiro por volta das 15h e depois no fim da tarde. Não conseguiu, porém, encontrá-lo para que assinasse a citação. Também nesta terça, o Conselho de Ética se reuniu para debater os próximos passos.

"Nós estamos rigorosamente dentro do Regimento, trabalhando com os prazos, sem pressas e dentro da legalidade e de todos os preceitos constitucionais", afirmou Chico Alencar.

O presidente do Conselho, vereador Alexandre Isquierdo (União), afirmou que a intenção do colegiado era fazer a notificação ainda nesta terça-feira. "Caso o parlamentar não seja encontrado até segunda-feira, dia 25, a citação será publicada por edital no Diário Oficial da Câmara do Rio".

Também participaram da reunião a vereadora Rosa Fernandes (vice-presidente); e os membros Luiz Ramos Filho (PMN), Teresa Bergher (Cidadania), Welington Dias (PDT) e Zico (Republicanos).

A reportagem procurou a assessoria do vereador Gabriel Monteiro na noite desta terça-feira para que se manifestasse. Mas não conseguiu resposta.